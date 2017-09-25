Facebook Twitter Rss

Habur Sınır Kapısı kapatıldı!

Habur Sınır Kapısı kapatıldı!.10878
  • Giriş : 25.09.2017 / 09:33:00

Bağımsızlık referandumu kararı sonrası Habur Sınır Kapısı kapatıldı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Tartışmalara neden olan bağımsızlık referandumu sonrası Ankara harekete geçti. Oy verme işlemleri sürerken Habur sınır kapısı tek taraflı olarak kapatıldı. Kuzey Irak tarafından Türkiye'ye geçiş yok.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, referandumdan vazgeçmeyerek sandık başına gitti. Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkenin meşru görmediği bağımsızlık referandumunda oy verme işlemi sabah 8.00 itibariyle başladı. Sınır ötesi tezkeresini meclisten geçiren Türkiye diken üzerinde. Referandumun gerçekleşmesinin ardından Türkiye MGK'da alınan kararları devreye sokacak.

İki gün önce gerçekleşen Bakanlar Kurulu’nda, Kuzey Irak’ın tüm ihtiyaçlarının yüzde 70’ini Türkiye’den sağladığına dikkat çekildi. Bu nedenle, Türkiye’nin dış ticaretine olumsuz yansıması olsa da Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ve ihracatın durdurulması benimsendi. Aynı şekilde IKYB’den petrol alımı da durdurulacak.

Mesud Barzani dünyadan gelen uyarılara rağmen Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunun bugün yapılacağını açıklarken, "Umarım Türkiye sınırı kapatmaz" demişti.

Türkiye Habur'da bir haftadır seviyesi giderek artırılan bir askeri tatbikat yapıyor.

Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'taki referandumla ilgili bu sabah bir açıklama yapmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "IKBY’de bugün düzenlenen referandum, sonuçları bakımından yok hükmündedir. Gerek uluslarası hukuk, gerek Irak anayasası bakımından her türlü hukuki temelden ve meşruiyetten yoksun olan bu girişimi tanımıyoruz" denilmişti.

HÜRRİYET

Tudor'dan ilk yorum: Geriden gelmek iyidir

Motorine zam geliyor!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İstanbul metrosunda panik!

İstanbul metrosunda panik!

İstanbul Şirinevler metro istasyonunda büyük bir panik yaşanıyor.

İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı!

İstanbul'da askeri alanda yangın çıktı!

İstanbul Sancaktepe'de askeri alanda büyük bir yangın çıktı.

 

Bodrum'da deprem! Kandilli'den açıklama

Bodrum'da deprem! Kandilli'den açıklama

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

Kahramanmaraş'ta bir çocuk cesedi bulundu!

Kahramanmaraş'ta bir çocuk cesedi bulundu!

Kahramanmaraş Kalesi altındaki otoparkta bir çocuk cesedi bulundu.

 

Elazığ'da feci trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da feci trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Seçimler ertelendi! Karar yayımlandı

Seçimler ertelendi! Karar yayımlandı

Bir hafta sonra başlayacak olan 364 oda ve borsanın seçim süreci için karar çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya