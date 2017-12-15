Hac kayıtları başlıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hacca gelecek yıl gitmek için ilk defa kayıt yaptıracak olan vatandaşların işlemlerini 21-29 Aralık tarihlerine kadar yapmaları gerektiğini belirtti.
Hac görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar, kaydını T.C. kimlik numarası ile yapabilecek, yabancı uyrukluların başvuruları ise alınmayacak.
Vatandaşlar daha sonra elektronik ortamda http://hac.diyanet.gov.tr internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Hac Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yapacak. Vatandaşlar, kuraya birlikte katılmak istedikleri kişileri de kayıtlarda belirtebilecek.
Kayıt yenileme işlemi Başkanlık tarafından yapılacak
Önceki yıllarda kaydı olup 2017'de kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri ise aynı tarihler arasında Başkanlık tarafından otomatik yapılacak.
Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde herhangi bir ücret alınmayacak.
Başkanlık tarafından kaydı yenilenen hacı adayları arasında il ve ilçe, konaklama türü veya kura birlikteliklerinde değişiklik yapmak isteyenler, yine aynı tarihler arasında il veya ilçe müftülüklerine müracaat ederek işlemlerini yapacak.
Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabilecek.
TRT
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