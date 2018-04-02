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Hacettepe'de FETÖ operasyonu

Hacettepe'de FETÖ operasyonu.14171
  • Giriş : 02.04.2018 / 09:40:00

FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde operasyon düzenlendi.

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Büyüyen Beşik

FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.

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