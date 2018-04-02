Hacettepe'de FETÖ operasyonu
FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'nde düzenlenen operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı.
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