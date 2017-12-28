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Hacettepe Üniversitesi'nde 23 gözaltı

Hacettepe Üniversitesi'nde 23 gözaltı.23682
  • Giriş : 28.12.2017 / 10:16:00
  • Güncelleme : 28.12.2017 / 10:21:20

FETÖ soruşturması kapsamında Hacettepe Üniversitesi'ne baskınlar yapıldı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Hacettepe Üniversitesi'ne yapılan baskında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.

 

 

 

 

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