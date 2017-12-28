Hacettepe Üniversitesi'nde 23 gözaltı
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın üyelerine yönelik Hacettepe Üniversitesi'ne yapılan baskında ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 23 kişi gözaltına alındı.
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