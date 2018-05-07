Hacı Sabancı 1 yılda tam 50 kilo verdi
Özge Ulusoy ile uzun zaman aşk yaşayan ve geçtiğimiz yıl ayrılan Hacı Sabancı eridi. Sabancı, mide küçültme ameliyatı ile 128 kilodan 78 kiloya düştü.
Hacı Sabancı, 128 kiloya çıkınca Mayıs 2017’de mide küçültme ameliyatı olmuştu.
İlk 1 yılda 50 kilo veren Hacı Sabancı'nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf büyük ilgi gördü. Sabancı’nın kebapçıda çektirdiği güneş gözlüklü fotoğrafa yorum yağdı.
Hürriyet'in haberine göre, Hacı Sabancı tüm bunların dışında haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Diğer günlerde ise yürüyüş yaparak formunu korumaya devam ediyor.
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