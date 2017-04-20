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Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy ayrıldı!

Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy ayrıldı!.17540
  • Giriş : 20.04.2017 / 12:15:00

Hacı Sabancı uzun zamandır birlikte olduğu Özge Ulusoy ile ayrıldı.

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2013 yılında ayrılan ama birbirini unutamayarak yeniden barışan ünlü çiftten kötü haber geldi. Hacı Sabancı ile Özge Ulusoy'un ayrılığı hakkında detaylar ortaya çıktı. Ünlü çiftin ayrılığına en çok sevinen kişinin ise Arzu Sabancı olduğu öğrenildi.

Habertürk yazarı Esin Övet dünkü köşesinde bir aldatma hikayesi anlatmış, çeşitli kişilerden yazıdaki aldatan kişinin Hacı Sabancı olduğu ileri sürülmüştü. Övet bugünkü köşesinde bu iddialara yanıt verdi. Hacı Sabancı ise hükümete yakın SAbah gazetesi yazarı Bülent Cankurt’a konuştu.

Köşesinde “Pazartesi günü ailesi ile birlikte Los Angeles'a giden Hacı Sabancı ile saat farkından dolayı salı akşamüstü konuşabildim” diye yazan Cankurt şu ifadeleri kullandı:

“Sabancı, ayrılık dedikodularını doğruladı. Bitmiş ilişkinin üzerine konuşmak istemeyen Hacı Sabancı, sadece dedikoduların önüne geçebilmek için şunları söyledi: "Evet Bülent Abi, geçen hafta kavga, gürültü olmadan kesin bir şekilde ayrıldık. Anlaşamadık; birlikte ilişkimizi bitirme kararı aldık." İşte Hacı Sabancı'nın söyledikleri harfiyen böyle. Bu ayrılık haberine en çok sevinen kişi, şüphesiz Hacı'nın annesi Arzu Sabancı olmuştur. Hoş, ilk başta bu aşka karşı olduğunu söyleyen Arzu Hanım, aşıkların ikinci denemelerinde ağzını hiç açmamıştı ama onaylamadığını herkes biliyordu. Ne diyelim; ikisi için de hayırlısı olsun…”

ÖVET’TEN AÇIKLAMA

Habertürk yazarı Övet ise köşesinden iddialara şöyle yanıt verdi:

“Dün yazdığım “Fıkra gibi ama gerçek” yazısı çıktığı andan itibaren ne benim ne de Özge Ulusoy’un telefonları durmadı. Neden mi?


1- Özge Ulusoy ve Hacı Sabancı ayrıldı. İkilinin ilişkisi 6 sene sürdü.

2- Özge Ulusoy’la yakın arkadaş oluşum. Özge ile Hacı ayrılığını ben de herkes gibi aynı zamanda öğrendim.

Nedenini de hâlâ bilmiyorum. Bir arkadaşı olarak kendisine bıraktım anlatacağı zamanı, bir gazeteci olarak ise şu an yanıt alamayacağımı biliyorum.

Konuşmak istediği zaman bir gazeteci olarak o soruyu ilk ben soracağım. Ancak nedenini Hacı Sabancı biraz açıklamış zaten, “Şiddetli kavga” demiş. Özge Ulusoy ise daha daha yapıcı bir dil kullanmış ve “Ortak bir karar aldık, üzüldük. Hayırlısı olsun” demiş.

Yani her şey ortada. Kısa ve net. Ama benim yazımdaki çift Özge ile Hacı değil. Tek bildiğim bu. Çiftlerin tek benzerlikleri ise 6 sene ilişki yaşamaları.

Durum budur. Açıklama yapmak zorunda kaldım. Çünkü Özge Ulusoy çok üzüldü. Birçok kişi ona, “Sen Esin’le kumpas kurup plan mı yaptın Hacı’ya?” demiş. Şimdi burada sıkı bir “Ohaaa” çekmek istiyorum izninizle. İnanın şoke oldum.

40 yaşındayım, 22 senedir de bu camianın içindeyim. Anneciğim bana hep, “Beş kızım var, en saf, salak sensin” der. Vallahi doğru söylüyor. Düşünemiyorum böyle cinlikler. Hayır düşünsem, o 6 seneyi 4, 5 ya da 7 sene yaparım, olur biter. Yani biz Özge’yle kumpas kursak amacımıza ulaşırız. Mesaj vermek isteyeceğimiz kişiye veririz. Ama hayatımda herhangi bir kimseyle herhangi bir yazı için kumpas kurmadım. Asla da kurmam.”

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