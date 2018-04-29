'Bodrum'dan ev aldı' iddiaları asılsız çıktı
Ablası Hülya Açıkgöz’ün işlettiği plajın mülk sahibine borcunu ödemediği için haciz gelmesinin ardından Hadise, Bodrum’da ortaya çıktı.
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Kardeşleriyle Bodrum Mandarin Otel’de tatil yapan Hadise, Yalıkavak’ta 2 milyon euro’ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.
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