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Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması!

Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması!.19078
  • Giriş : 17.01.2017 / 09:45:00

Güzel şarkıcı Hadise, hakkında çıkan aşk dedikodularına yanıt verdi.

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Sevilen şarkıcı Hadise, son günlerde aşk hayatıyla magazin gündeminde. Hakan Sabancı ile aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddia edilen güzel şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi.

Geçtiğimiz günlerde Karaköy’deki bir gece kulübünden genç işadamının VIP minibüsüyle ayrılan şarkıcı, Sabancı’nın kendisini eve bıraktırarak jest yaptığını söyleyip ekledi:

“Bekâr bir kadınım. Biriyle aşk yaşasam söylerim. Özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam.” 

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