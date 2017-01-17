Hadise'den Hakan Sabancı açıklaması!
Sevilen şarkıcı Hadise, son günlerde aşk hayatıyla magazin gündeminde. Hakan Sabancı ile aralarında duygusal bir yakınlaşma olduğu iddia edilen güzel şarkıcıdan konuya ilişkin açıklama geldi.
Geçtiğimiz günlerde Karaköy’deki bir gece kulübünden genç işadamının VIP minibüsüyle ayrılan şarkıcı, Sabancı’nın kendisini eve bıraktırarak jest yaptığını söyleyip ekledi:
“Bekâr bir kadınım. Biriyle aşk yaşasam söylerim. Özel hayatımla ilgili sansasyon yaptırmam.”
DİĞER HABERLER
Tatlıses: Telif hakkını bana ödemeyin
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yine örnek bir davranışta bulundu.
Recep İvedik 5 fragmanı yayınlandı
Recep İvedik 5 filminin fragmanı, filmin resmi Youtube kanalından yayınlandı.
Savcılıktan Aleyna Tilki ve ailesine şok
Küçük yaşına rağmen içkili mekanlarda şarkı söyleyen Aleyna Tilki için savcılık harekete geçti.
Murat Yıldırım'ın ücreti dudak uçuklattı
Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın sunacağı programdan alacağı ücret dudak uçuklattı.
Eşinden Pelin Karahan'a bebek hediyesi
İkinci çocuğuna hamile olan Pelin Karahan'a eşinden büyük bir hediye geldi.
Ünlü sunucu Ece Erken hastaneye kaldırıldı
TRT 1'deki yayına çıkamayan ünlü sunucu Ece Erken sevenlerini korkuttu.