Hadise, Serhat Akın'a ateş püskürdü!
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın Hadise ile ilgili sözlerine cevap geldi. Hadise kendisine çirkin diyen Serhat Akın'a adeta ateş püskürdü.
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'ın Twitch platformunda yaptığıcanlı yayın esnasında ünlü şarkıcı Hadise hakkında çok konuşulacak sözler söylemişti.
Serhat'ın güzel şarkıcı için yaptığı "Hadise o zaman küt saçlıydı ve çirkindi. Beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin. Sonradan açıldı. Arap atı gibi...' yorumuna Hadise'den bugün sert bir yanıt geldi.
Hadise, resmi Instagram hesabından paylaştığı "Uzaktan adamsın ama adamlıktan uzaksın." mesajının yazılı olduğu fotoğrafın altında şu ifadeleri kullandı:
"Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum, kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım! Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu 'kadına şiddet' benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi?
Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum.
Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düsürüldüğünün farkında. Benim babam işçiydi, şimdi emekli. Bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam.
Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah."
FANATİK
DİĞER HABERLER
Murat Boz'dan Aslı Enver için sürpriz açıklama
Murat Boz'dan Aslı Enver ile ilgili sürpriz bir açıklamada bulundu.
Ebru Gündeş eşinin sevdiği o şarkıyı okumadı
Hacı Sabancı 1 yılda tam 50 kilo verdi
Kilolarıyla başı dertte olan ünlü iş adamı Hacı Sabancı, 1 yılda tam 50 kilo verdi.
Hülya Avşar 10 gün sonunda gişede çakıldı!
Hülya Avşar'ın filmi 'Selfi' gişede tam anlamıyla çakıldı. Avşar'ın filmi 10 günde 2 bin 440 kişi ta
Özcan Deniz, baba olduğunu böyle duyurdu
Seda Sayan apar topar hastaneye kaldırıldı!
Seda Sayan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla hastanede olduğunu duyurdu.