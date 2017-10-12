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Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler

Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler.15242
  • Giriş : 12.10.2017 / 14:28:00

8. haftada yapılacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Sepet Beşik

Süper Lig'de 8. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu. 4 büyüklerin maçlarının Halis Özkahya, Özgür Yankaya, Yaşar Kemal Uğurlu ve Alper Ulusoy yönetecek.

Gençlerbirliği-Beşiktaş / Halis Özkahya
Karabükspor - Kayserispor / Ali Şansalan
Antalyaspor-Göztepe / Hüseyin Göçek
Başakşehir-Alanyaspor / Serkan Çınar
Konyaspor-Galatasaray / Özgür Yankaya
Kasımpaşa-Sivasspor / Mete Kalkavan
Trabzonspor-Akhisarspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor / Alper Ulusoy
Bursapor-Osmanlıspor / Cüneyt Çakır

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