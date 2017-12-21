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Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler

Haftanın hakemleri açıklandı! İşte o isimler.15242
  • Giriş : 21.12.2017 / 15:13:00

Süper Lig'de bu hafta oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

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Beşik Modelleri

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışının çekişmeli devam ettiği ligde haftanın maçlarını yönetecek isimler belli oldu.   

Süper Lig'de ilk yarının son haftası, yarın oynanacak Antalyaspor- Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. 17'nci haftada Süper Lig'de görev yapacak hakemler şöyle;

YARIN

20.00 Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: Serkan Çınar

23 ARALIK CUMARTESİ

14.00 Bursaspor - Gençlerbirliği: Hüseyin Göçek

16.30 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

19.30 Atiker Konyaspor - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

24 ARALIK PAZAR

14.00 Kardemir Karabükspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

16.30 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

19.39 Galatasaray - Göztepe: Yaşar Kemal Uğurlu

25 ARALIK PAZARTESİ

20.00 Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: Özgür Yankaya

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