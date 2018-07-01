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Hain örgüt o cinayeti üstlendi!

Hain örgüt o cinayeti üstlendi!.29060
  • Giriş : 01.07.2018 / 08:05:00

Ağrı'da bakkallık yapan ve 24 Haziran seçimlerinde AK Parti müşahidi olan Mevlüt Bengi cinayetini hain örgüt PKK üstlendi.

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Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ndeki Türkmen köyünde bakkallık yapan ve AK Parti müşahidi olan Mevlüt Bengi’nin katledilmesinin ardından başlatılan operasyonlar devam ederken, cinayeti terör örgütü PKK’nın silahlı kanadı HPG üstlendi. Gazete Habertürk'ün haberine göre terör örgütü açıklamasında, cinayeti “ihbarcılık” iddiasına dayandırdı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bengi’nin öldürülmesinin ardından yaşananlardan HDP’yi sorumlu tutmuştu. Soylu’nun HDP Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ı arayarak “Size haddinizi bildireceğiz, size artık yaşama hakkı yok, nereye gidiyorsanız gidin” dediği iddia edilmişti. Soylu, “Buldan’ın açıklamasında eksik yoktur, fazlası vardır” diyerek iddiaları doğrulamıştı.

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