Hain saldırı ile ilgili 26 kişi gözaltında
Dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen ve 2 kişinin yaşamını kaybetmesine neden olan hain saldırı ile ilgili Şanlıurfa ve Mardin'de 26 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama Urfa Valisi Tuna'dan geldi.
Şanlıurfa Valisi Güngör Azim Tuna, Viranşehir'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısının PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirildiğinin belirlendiğini, soruşturma kapsamında 26 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 26 kişinin, Şanlıurfa ve Mardin'in Derik İlçesi'nde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı belirtildi.
Tuna, yaptığı açıklamada, Yenişehir Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen patlamanın ardından soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bu kapsamda olayda kullanılan bomba yüklü aracın Mardin'in Derik ilçesinden getirildiğinin tespit edildiğini ifade eden Tuna, "Terör saldırısını, PKK terör örgütünün gerçekleştirdiğini değerlendiriyoruz, soruşturma kapsamında 26 şüpheli gözaltına alındı." dedi.
Tuna, terör saldırısı nedeniyle ev ve iş yerleri hasar gören vatandaşların Viranşehir Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu'na müracaat edebileceğini kaydetti.
TRT
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