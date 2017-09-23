Hain saldırı! Şehitler var!
Terör örgütü tarafından Türkiye tarafına saldırıda bulunuldu. Tekeli Köyü'ndeki üs bölgesine yapılan saldırıdan acı haberler geldi.
Hakkari'nin Şemdinli İlçesi'nden son dakika haberi... Irak sınırında bulunan Tekeli Köyü'ndeki üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından ağır silahlarla ateş açıldı. Saldırıda modüler üs bölgesi çalışmasında 1 asker ve 1 sivil işçi şehit oldu, 2 asker yaralandı.
Hain saldırı bu sabah Irak sınırındaki 2 bin 867 rakımlı Tekeli Üs bölgesine yönelik düzenlendi. Irak topraklarındaki Hakurk bölgesinden, modüler üs bölgesi çalışmaların yapıldığı yere doçka uçaksavarı, havan ve roketlerle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 1 asker ile 1 sivil şehit oldu 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı. Hakkari Valiliği, Tekeli Bölgesi'ne yapılan saldırı ile ilgili açaklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:
"23.09.2017 günü ilimiz Şemdinli İlçesi Tekeli Taburu'na bağlı 2 bin 867 rakımlı tepeye sınırın Irak tarafından bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan havan, roket ve doçka atışı sonucu, modüler üs bölgesi çalışmasında görevli 1 işçi ve bölge emniyetinden sorumlu 1 askeri personel şehit olmuştur, 2 askeri personel ise yaralanmıştır. Yaralı personellerin tedavileri sevk edildikleri Yüksekova Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmış olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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