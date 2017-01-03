Hainin selfie videosu ortaya çıktı
Ortaköy'deki Reina'da silahlı saldırı düzenleyen hainin Taksim'de çektiği selfie görüntülerine ulaşıldı.
İstanbul Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.
Ortaköy'deki gece kulübüne silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin yeni bir fotoğrafı daha ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmasını sürdürürken, silahlı saldırıyı düzenleyen teröristin en net göründüğü bir fotoğraf tespit edildi.
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İşte teröristin en net fotoğrafı
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