Hainler sivillere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı
Bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan ve sivillerin bulunduğu konvoya saldırdı.
Hain örgütün düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Teröristler, bir sivil aracı da ateşe vererek kaçtı.
Bölgede başlatılan operasyon sürüyor.
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