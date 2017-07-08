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Hainler sivillere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı

Hainler sivillere saldırdı: 2 ölü, 3 yaralı.19151
  • Giriş : 08.07.2017 / 20:19:00
  • Güncelleme : 08.07.2017 / 22:00:47

Terör örgütü PKK alçaklıkta sınır tanımıyor. Teröristler bu kez sivillere saldırdı.

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Bölücü terör örgütü PKK mensubu teröristler, Çobanpınar bölgesinde iş makinelerini taşıyan ve sivillerin bulunduğu konvoya saldırdı.

Hain örgütün düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Teröristler, bir sivil aracı da ateşe vererek kaçtı.

Bölgede başlatılan operasyon sürüyor. 

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