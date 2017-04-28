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Hakan: Abdullah Gül gaza gelmez

Hakan: Abdullah Gül gaza gelmez.13628
  • Giriş : 28.04.2017 / 08:17:00

Ahmet Hakan, Abdullah Gül hakkında bilinmeyenleri yazdı.

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Saadet Partisi'nin başına geçeceği iddiası ve CHP Milletvekili Deniz Baykal ile görüşme yaptığı iddiası ile sn günlerde gündemden düşmeyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili Ahmet Hakan'dan yorum geldi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le ilgili düşüncelerini köşesine taşıdı.

Hakan'ın 'Abdullah Gül hakkında 7 tez' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"1- SAĞLAMCIDIR

Yaş tahtaya asla basmaz. Adımını atarken kırk kere düşünür. Kırk kere düşündükten sonra da hemen adımını atmaz. Kırk kere daha düşünür.


2- SABIRLIDIR


Sabır taşı çatlar ama Abdullah Gül taşında zerre kadar çatlama olmaz. "Belki de akıllanır" bile demeden hep "Sabır, sabır, ya sabır" der.


3- RİSK ALMAZ


"En büyük risk, risk almamaktır" sözünü hiç işitmemiştir. O yüzden en büyük riski alır… Yani risk almaz.


4- MACERA SEVMEZ


Hep aynı mekânlara takılan, hep aynı yerlerde tatil yapan, hep aynı arkadaşlarla dolaşan tipler vardır ya… İşte o hesap…

5- KONTROLLÜDÜR

'Öfke kontrolü' dersinin ordinaryüsüdür… Eşi Hayrünnisa Hanım'ı bile öfkeden delirtecek kadar kontrollü…


6- GAZA GELMEZ


"Aslansın" derler, aldırmaz. "Kaplansın" derler, tınmaz. "Bu işi bir tek sen yaparsın" derler, oralı olmaz… Gazlamak falan nafile yani…


7- BEKLER


Bir bekleme ustasıdır… Bekler, bekler, bekler… Otobüsler geçer, trenler geçer, uçaklar kalkar, gemiler kalkar… O hep bekler."

'HAYAT ÇOK GARİP'

"Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olmasın diye ortalığı birbirine katanların bugün Abdullah Gül Cumhurbaşkanı olsun diye bastırması…


Hayat çok garip! Kuşlar, vapurlar falan…"

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