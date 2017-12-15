Hakan Atilla ifade verecek
Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uyguladığı ambargoyu delmek suçundan yargılanan Reza Zarrab ve Hakan Atilla ile ilgili gelişme yaşandı. Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı olan Atilla'nın ifade vereceği öğrenildi.
Duruşmanın dünkü bölümünde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu firari eski Komiser Yardımcısı Hüseyin Korkmaz'ın çapraz sorgulanması tamamlanırken, bugün tanık kürsüsüne çıkacak olan Atilla, savcılığın ve avukatlarının sorularını cevaplandıracak. ABD’de 27 Mart günü FBI tarafından tutuklandığında sorulara cevap vermeyen ve iş birliği yapmayacağını kaydeden Atilla’nın, 3 haftadır devam eden jürili duruşmaların son günlerinde önce avukatlarının daha sonra da çapraz sorgulamada savcı yardımcılarının sorularını cevaplandıracağı açıklandı
TRT
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