Hakan Balta'nın af nedeni ortaya çıktı!
Kötü günler geçiren Galatasaray'da sezon başından beri forma şansı bulamayan Hakan Balta'nın yeniden takıma dönmesi ile ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.
Galatasaray'da uzun süredir kadro dışı kalan Hakan Balta'ya af çıktı, tecrübeli oyuncu takımla çalışmalara başladı.
Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, yönetime başvurarak af talebinde bulundu. Balta, sarı-kırmızılı yöneticilere "Futbolu bu kulüpte bırakmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray'a hizmet etmek istiyorum. Bu konuda gereken neyse yapmaya hazırım. Kontratımdan da gerekliği fedakarlığı yapmaya hazırım" dedi. Balta'nın bu talebini olumlu karşılayan yönetim, tecrübeli futbolcuyu affetti. 34 yaşındaki savunmacı, takımla çalışmalara başladı.
SABAH
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