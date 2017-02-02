Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi
Hakan Çalhanoğlu'na şok haber! Dünyaca ünlü futbolcu tam 4 ay boyunca forma giyemeyecek.
Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi.
CAS'tan Türk futbolunu etkileyecek şok bir karar ortaya çıktı.
Almanya Bundesliga'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.
Trabzonspor, Hakan’ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS’a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu.
CAS’ta görüşülen dava sonuçlandı. Hakan Çalhanoğlu’na dört ay futboldan men cezası verildi.
Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, yaptığı açıklamada, "Hem bizim için hem Hakan için ciddi bir darbe. Leverkusen'in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bu ceza aynı zamanda bize de kesilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.
FİNLANDİYA MAÇINDA YOK!
CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi. Çalhanoğlu, 24 Mart'ta oynanacak Türkiye - Finlandiya maçında forma giyemeyecek.
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