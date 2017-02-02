Facebook Twitter Rss

Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi

Hakan Çalhanoğlu 4 ay futboldan men edildi.12245
  • Giriş : 02.02.2017 / 20:23:00

Bayer Leverkusen'in yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu, 4 ay futboldan men edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Hakan Çalhanoğlu'na şok haber! Dünyaca ünlü futbolcu tam 4 ay boyunca forma giyemeyecek.

Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı. CAS'ın onaylanan kararına göre mili futbolcu sahalardan 4 ay men edildi.

CAS'tan Türk futbolunu etkileyecek şok bir karar ortaya çıktı.

Almanya Bundesliga'nın Bayer Leverkusen takımında forma giyen Hakan Çalhanoğlu ile Trabzonspor arasında 2012 yılından beri devam eden dava sonuçlandı.

Trabzonspor, Hakan’ı sözleşme imzaladıktan sonra başka bir takıma transfer olduğu için FIFA’ya şikayet etmişti. Bunun üstüne CAS’a başvuran Çalhanoğlu, davayı durdurmuştu.

CAS’ta görüşülen dava sonuçlandı. Hakan Çalhanoğlu’na dört ay futboldan men cezası verildi.

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Rudi Völler, yaptığı açıklamada, "Hem bizim için hem Hakan için ciddi bir darbe. Leverkusen'in bu olaylarla hiçbir ilgisi yok. Bu ceza aynı zamanda bize de kesilmiş oldu." ifadelerine yer verdi.

FİNLANDİYA MAÇINDA YOK!

CAS ayrıca Hakan Çalhanoğlu'nun Trabzonspor'a 100 bin Euro para ödemesine karar verdi. Çalhanoğlu, 24 Mart'ta oynanacak Türkiye - Finlandiya maçında forma giyemeyecek.

Aras Kargo'ya kayyum atandı

Diyanet'ten evlilik programlarına hutbe'

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Hamit Altıntop'tan çarpıcı Galatasaray itirafı

Hamit Altıntop'tan çarpıcı Galatasaray itirafı

Hamit Altıntop, Galatasaray ve futbol hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tahkim Kurulu'ndan Aziz Yıldırım kararı

Tahkim Kurulu'ndan Aziz Yıldırım kararı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'a güzel haber geldi.

 

Ünlü futbolcu Bruma: Şimdilik Galatasaray

Ünlü futbolcu Bruma: Şimdilik Galatasaray

Galatasaraylı oyuncu Bruma, takımı ve futbol hayatına dair konuştu.

Survivor Adem Kılıççı'da doping çıktı

Survivor Adem Kılıççı'da doping çıktı

Survivor'da yarışan Adem Kılıççı hakkında şok bir bilgi ortaya çıktı.

 

Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 isim sakat

Fenerbahçe'de derbi öncesi 2 isim sakat

Fenerbahçe'de dev derbi öncesi 2 futbolcunun sakatlanması panik yarattı.

Ekici: Fener ile anlaşmamızı Trabzonspor istedi

Ekici: Fener ile anlaşmamızı Trabzonspor istedi

Son dönemin en çok konuşulan isimlerin Mehmet Ekici sonunda isyan etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya