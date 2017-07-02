Hakan Çalhanoğlu imza atmak için Milano'da!
Trabzonspor'la arasında yaşanan sözleşme krizinin ardından aldığı ceza sebebiyle sezonun ikinci yarısında forma giyemeyen Hakan Çalhanoğlu, Milan'la sözleşme imzalamak için İtalya'ya gitti.
İtalyan basını sosyal medya hesabından Milano'ya gittiğini duyuran milli futbolcunun bonservisi için 22 milyon euro artı bonuslar karşılığında anlaşma yapıldığını yazdı.
3 Haziran itibariyle cezası sona eren Çalhanoğlu Çalhanoğlu geride bıraktığımız sezonun ilk yarısında Leverkusen formasıyla 22 resmi maçta 7 gol atarken 7 de asist yapmıştı.
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