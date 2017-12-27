Hakan Çalhanoğlu'nu Fatih Terim getirecek
Türkiye Milli Takım Teknik Direktörlük görevinden alınan ve bir kez daha Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, takımı yeniden yapılandırıyor.
Hakan Çalhanoğlu transferini bizzat ikili ilişkilerini kullanarak bitirmeyi düşünen Terim, genç oyuncuyla ilk teması kurdu. Sarı-Kırmızılılar, Milan’ın 10 numarasını ilk etapta kiralayıp sezon sonundaki duruma göre bonservisini almayı planlıyor.
Galatasaray Yönetimi, Fatih Terim’in takımın başına geçmesiyle transfer çalışmalarına hız verirken, tecrübeli hoca da ikili ilişkilerini kullanarak kulübe yardımcı olmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda Milan’ın 10 numarası Hakan Çalhanoğlu’nu gözüne kestiren Terim, milli takımdan öğrencisiyle ilk teması kurdu. Sezon başında Milan’a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle giden 23 yaşındaki futbolcu, İtalya ligine iyi bir başlangıç yapsa da, sakatlığı nedeniyle son haftalarda formasını kaybetti. Galatasaray da bu fırsattan yararlanıp, genç yıldızı sezon sonuna kadar kiralamaya hazırlanıyor. Hakan’ın bonservisinin alınıp alınmayacağına ise sezon sonundaki duruma göre karar verilecek.
Hakan Çalhanoğlu transferinin tamamlanması halinde, Terim’in takımdaki düzende değişikliğe gideceği de gelen haberler arasında. Gerekirse Belhanda’nın sol kanada yaklaştırılması, Hakan’ın forvet arkasında oynaması, Feghouli’nin de sağ kanatta devam ederek bu ikiyi tamamlaması ve ileri uçtaki Gomis’e destek vermesi düşünülüyor.
FANATİK
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