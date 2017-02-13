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Hakan Fidan'dan Almanya'ya ziyaret

Hakan Fidan'dan Almanya'ya ziyaret.14941
  • Giriş : 13.02.2017 / 11:31:00

MİT Müstaşarı Hakan Fidan Almanya'ya ziyarette bulunacak.

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Terör örgütü yanlılarına verdiği destek nedeniyle Ankara'nın tepkisini çeken Almanya ile sular duruldu. Almanya Federal Haberalma Teşkilatı (BND) Başkanı Dr. Bruno Kahl'ın daveti üzerine MİT Müsteşarı Hakan fidan Almanya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştirecek.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre Fidan’ın dış istihbarattan sorumlu BND’nin yanı sıra, iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans-Georg Maassen ile de bir araya gelmesinin planlandığı öne sürüldü.

Diplomatik kaynaklar, iki ülkeyi yakından ilgilendiren güvenlik sorunları ve tehditler nedeniyle, son dönemde istihbarat ve güvenlik birimleri arasında temasların yoğunluk kazandığını belirtiyorlar.

GÜNDEMDE 3 KONU VAR
Türkiye ile Almanya arasında, güvenlik ve istihbarat alanında yürütülen temaslarda, Suriye kaynakları tehditler, yabancı savaşçılar ve DEAŞ'la mücadele önemli gündem maddelerini oluşturuyor.

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Almanya ziyareti öncesinde gecen hafta, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Michael Pompeo’yu Ankara’da konuk etmiş, uzun süreli bir görüşme gerçekleştirmişti.

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