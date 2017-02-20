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Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı adliyede

Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı adliyede.13471
  • Giriş : 20.02.2017 / 10:44:00

MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı adliyeye getirildi.

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Haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan eski savcılar Adnan Çimen ile Sadreddin Sarıkaya adliyeye getirildi. Sarıkaya, basında MİT Müşteşarı Hakan Fidan'ı ifadeye çağıran savcı olarak biliniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na  (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali  Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya adliyeye getirildi.  "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin,  haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Kayaşehir'de  gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve  Sadrettin Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.  Bakırköy Dr. Sadi Konuk eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık  kontrolünden geçirilen 3 kişi, Çevik Kuvvet'e bağlı araçla Bakırköy Adalet  Sarayı'na getirildi. "Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme  kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza  Dairesindeki davada sanık olarak yer alan 3 kişi SEGBİS sistemiyle ifade verecek.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından  hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas  yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim  ve savcı, "siyasal ve Askeri Casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek,  kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya  teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel  hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri  kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi  belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer  kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3  aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.   Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheli 49 hakim ve savcı hakkında  tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartmıştı. Mahkeme, son soruşturmanın  açılmasına karar vererek dosyayı, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları  için Yargıtaya göndermişti. Bu hakim ve savcıların yargılaması da Yargıtay 16. Ceza Dairesince,  Sincan cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılıyor.

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