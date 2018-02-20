Hakan Hatipoğlu Survivor'a devam edecek mi?
Acun Ilıcalı tarafından hazırlanıp sunulan Survivor yarışmasında yaşadığı sakatlık sonucu yarışlara katılamauan Hakan Hatipoğlu'nun Survivor'a katılıp katılamayacağı merak konusu oldu.
Survivor 2018'in ilk sakatlığını Hakan Hatipoğlu yaşadı. Oyun esnasında bariyere kafasını çarpan Hakan'ın göz kapağında yırtık oluştu. Tedavisi merkezdeki hastanede devam ediyor.
Survivor'da ödül oyunu sırasında büyük bir hızla girdiği üzeri ağla kapla tünelde kafasını bariyerlere vuran Hakan, acı içinde yere yığılmıştı.Göz kağağında yırtık oluştuğu tespit edildi. Boynunu inciten ve gözünden ciddi şekilde yaralanan Hakan Hatipoğlu, Survivor doktoru Metin Kuş'un müdahalesinin ardından ambulansla şehir merkezindeki hastaneye kaldırılmıştı.
3 gündür hastanede tedavi altında olan Gönüllüler takımında Hakan Hatipoğlu'nun son sağlık durumunu Acun Ilıcalı, 18 Şubat Pazar akşamı yayınlanan Survivor'ın 6. bölümünde açıkladı. Ilıcalı, Hakan'ın gözetim altında tutulduğunu belirterek, "Hakan hastanede gözetim altında tutuluyor. Ne zaman döneceği belirsiz. Durumu bir kaç gün içinde belli olacak" dedi.
Adadaki kötü hava şartlarından olumsuz etkilenen ve hastaneye kaldırılan Gamze'nin de tedavisinin devam ettiğini vurgulayan Ilıcalı, "Hakan ve Gamze yarışmaya devam edemeyebilir. Bu durumda iki takıma da ikişer yarışmacı alacağız" ifadelerini kullandı.
FANATİK
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