Kılıçdaroğlu'na sert sözler
Anayasa değişikliği referandumu kampanyasında ılımlı bir politika izleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarooğlu için Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan'dan açıklama geldi. Hakan, Kılıçdaroğlu'nu siyasetten anlamamakla suçladı.
Hakan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:
"Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerinde başkası olsaydı,
‘HAYIR'ın benden başka lideri yoktu… Tek ben vardım ortada… Aha bakın! Yüzde 49 aldım' derdi.
‘Hepiniz bir oldunuz, ben tek… Ne oldu? Yüzde 49'u kapmadım mı?' derdi.
‘Sanki oylama benimle ilgiliymiş gibi alayınız benim üzerime geldiniz. Alın işte yüzde 49' derdi.
Ahmet Hakan
© FOTOĞRAF: DHA
Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na: Çok ezik
‘Miting bile yapmadım miting… Buna rağmen yüzde 49 aldım kardeşim' derdi.
‘Devlet uçağına binmedim, valim yoktu, kaymakamım yoktu, bakanım yoktu… Yüzde 49'u ben aldım' derdi.
‘Dağa taşa hayır yazacak imkânım yoktu… Sonuçta yüzde 49 aldım' derdi.
‘Devlet gücünün yanına (MHP lideri) Devlet Bahçeli'nin gücünü ekleyen ben değildim… Ama yüzde 49'u ben aldım' derdi.
Kısacası…
Derdi de derdi.
Kemal Kılıçdaroğlu bunların hiçbirini demedi.
Neden acaba?
Bunun iki nedeni olabilir:
BİR: Ya Kılıçdaroğlu gerçekten çok ama çok mütevazı biri…
İKİ: Ya da Kılıçdaroğlu siyasetten hiç ama hiç çakmayan biri…"
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