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Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor

Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor.21465
  • Giriş : 18.06.2018 / 12:55:00

Son dönemin hızlı isimlerinden Hakan Sabancı, Merve Boluğur ile aşk yaşıyor.

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Yaşadığı aşklarla magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı'nın yeni gözdesi ortaya çıktı. Sabancı, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın eşi Merve Boluğur ile aşk yaşamaya başladı.

Merve Boluğur'un Instagram'ın hikaye bölümünde paylaştığı fotoğraf aşk iddialarını güçlendirdi. Boluğur'un üzerinde Hakan Sabancı'ya ait tişört ile verdiği poz dikkatli gözlerden kaçmadı.

Murat Dalkılıç'la olan evliliği Eylül 2017'de biten Merve Boluğur hızla kilo vermesi ve sağlıksız bir görünüme kavuşmasıyla hayranlarını çok korkutmuştu. Kendisine ait ruj markasıyla iş hayatına atılan genç oyuncu, yeni bir aşk yaşayıp yaşamayacağı sorulduğunda 'Önce işim' demişti.

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