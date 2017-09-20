Hakan Sabancı'nın yeni aşkı Eliz Sakutçuoğlu
Hülya Koçyiğit'in küçük torunu Aslışah Alkoçlar ile uzun süreli bir aşk yaşayan ve ardından kısa süreli birlikteliklerle magazin gündeminden düşmeyen Hakan Sabancı'nın Eliz Sakutçuoğlu ile aşk yaşadığı iddia edildi. Eliz ise Murat Boz ile evliliğin eşiğinden dönmüştü.
HTMAGAZİN
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