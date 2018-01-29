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Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle yakalandı

Hakan Sabancı yeni sevgilisiyle yakalandı.18047
  • Giriş : 29.01.2018 / 12:25:00
  • Güncelleme : 29.01.2018 / 12:25:28

Hakan Sabancı, yeni sevgilisi Irmak Atuk ile kol kola görüntülendi.

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Türk sinemasının usta isimlerinden Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah ve şarkıcı Hadise ile aşk yaşayan Hakan Sabancı, gönlünü bu kez model Irmak Atuk'a kaptırdı.

Engincan Ural'ın Bebek'teki Angie'de verdiği 26'ncı yaş günü partisine katılan Sabancı, mekandan Irmak Atuk'la ayrıldı. Mekanda hayli samimi oldukları öğrenilen ikili, dışarıya da kol kola çıktı. Ancak muhabirler, keyiflerini kaçırdı.

Hakan Sabancı VIP araçla uzaklaşırken Irmak Atuk taksiye bindi. Atuk, Etiler'deki bir ara sokakta taksiden inip Sabancı'nın aracına binmek istedi. Ancak muhabirleri fark edince vazgeçti. İki ismin Anadolu yakasına geçip orada buluştuğu öğrenildi.

TRT

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