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Hakan Şükür'den 15 Temmuz mesajı

Hakan Şükür'den 15 Temmuz mesajı.11358
  • Giriş : 16.07.2018 / 09:23:00

Hakan Şükür'ün 15 Temmuz ile ilgili mesajı büyük tepki topladı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen ile yakınlığıyla bilinen ve 15 Temmuz sonrası firar eden Hakan Şükür 15 Temmuz ile ilgili paylaşım yaptı.

FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medya hesabından 15 Temmuz şehitlerini rahmetle andığını yazdı. Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki gösterdi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Hakan Şükür, 15 Temmuz akşamı sosyal medya hesabından skandal bir mesaj paylaştı. Şükür, '15 Temmuz şehitlerini rahmet, saygı ve dua ile anıyorum. Yapan ve yaptıranları da lanetliyorum' ifadelerini kullandı.

ŞÜKÜR'ÜN MESAJINA TEPKİ

Hakan Şükür'ün mesajına birçok kişi tepki gösterdi.

TRT

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