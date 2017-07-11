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Hakan Şükür için yakalama kararı!

Hakan Şükür için yakalama kararı!.11358
  • Giriş : 11.07.2017 / 12:14:00

Fethullah Gülen'e yakınlığıyla bilinen Hakan Şükür için yakalama kararı çıkarıldı.

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15 Temmuz'da kanlı bir darbeye kalkışan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın lideri Fethullah Gülen'e olan yakınlığı bilinen Hakan Şükür hakkında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği iddiası ile yakalama kararı çıkarıldı.

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya bu davanın tutuksuz sanığı Hakan Şükür katılmadı. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ise duruşmada avukatı Ferah Yıldız temsil etti.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Bekir Savran kendisine ait twitter hesabı olduğunu, sanık Hakan Şükür'ün de kendi Twitter hesabı üzerinden mesaj yoluyla ileti yolladığını anlattı.  Hakan Şükür'ün söz konusu mesajda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili hakaret içeren videoları kendisine gönderdiğini anlatan tanık Savran, Hakan Şükür'ün kendisine de hakaret ve iftira içerikli mesajlar gönderdiğini söyledi. Tanık Savran "Ben de bu hususu gerekli yerlere ihbar ettim. Ben Cumhurbaşkanımızı devletin temsilcisi olarak gördüğüm için ihbar etme gereği duydum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Ferah Yıldız da şikayetçi olduklarını söyledi. Suçtan zarar görme ihtimaline binaen müşteki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davaya taraf olarak katılma talebini kabul eden mahkeme,  Ferah Yıldız'ın da müdahil avukatı olarak duruşmalara kabulüne karar verdi.

DURUŞMALARA KATILMADI, ADRESİNİN TESPİTİ MÜMKÜN OLMADI

Sanığın davetiye tebliğine rağmen duruşmalara katılmadığını, Amerika'ya taşındığı bildirildiğinden adres tespiti için müzekkere yazıldığı ancak adres tespitinin mümkün olmadığının anlaşıldığını belirten mahkeme, sanık Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için Kasım ayına ertelendi.

İDDİANAME
İddianamede göre olay şöyle oldu:  İhbarcı Bekir Savran avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunda 12 Şubat 2015'te şüpheli Hakan Şükür'ün  Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu hakkında paylaşımlarda bulunduğunu belirtti. Hakan Şükür de  savcılığa dilekçe sunarak sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek söylemediğini belirtti.  İhbarcının beyanı ile sunduğu sosyal paylaşım dökümlerinde, konunun hükümet ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgisinin bulunduğu ve Şükür'ün kullandığı söz konusu kelimenin kastının da açık bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan  olduğu tespit edildi. İddianamede, Hakan Şükür'ün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.

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