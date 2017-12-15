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Hakan Yılmaz: Destek mesajları çok mutlu etti

Hakan Yılmaz: Destek mesajları çok mutlu etti.12344
  • Giriş : 15.12.2017 / 19:45:00
  • Güncelleme : 15.12.2017 / 21:37:40

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, her kesimden gelen destek mesajlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Eşi ile birlikte darp edilen Hakan Yılmaz, saldırganın hak ettiği cezayı bulmasını istedi ve verilen destekten mutlu olduğunu belirtti.

Yılmaz, "Bana gelen destek mesajları beni çok mutlu etti. Yalnız olmadığımızı hissettik. Benim yaşadığım bu saldırıdan sonra oluşan toplumsal tepki sayesinde umarım yasal düzenlemeler yapılır. Şuan savcılık inceleme yapıyor. O şahıs umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi.

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