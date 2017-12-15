Hakan Yılmaz: Destek mesajları çok mutlu etti
Eşi ile birlikte darp edilen Hakan Yılmaz, saldırganın hak ettiği cezayı bulmasını istedi ve verilen destekten mutlu olduğunu belirtti.
Yılmaz, "Bana gelen destek mesajları beni çok mutlu etti. Yalnız olmadığımızı hissettik. Benim yaşadığım bu saldırıdan sonra oluşan toplumsal tepki sayesinde umarım yasal düzenlemeler yapılır. Şuan savcılık inceleme yapıyor. O şahıs umarım hak ettiği cezayı bulur" dedi.
DİĞER HABERLER
Ünlü oyuncu kaza yaptı! Kızı yanındaydı!
Ünlü oyuncu Yağmur Atacan trafik kazası geçirdi. Atacan'ın yanında 5 yaşındaki kızı da vardı.
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin Umre krizi!
Ünlü şarkıcı Deniz Seki'nin Umre'ye gitmeden önce yaşadığı kriz ortaya çıktı.
Ünlü modacı Nur Yerlitaş kendisini savundu
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, skandal sözleri ile ilgili kendisini savundu.
Ünlü şarkıcı Beyonce'den Nusret'e mangal teklifi
Miami'da restoran açan sosyete kasabı Nusret'e dünyaca ünlü şarkıcıdan mangal teklifi geldi.
Meryem Uzerli: Sette dublörü görünce sevindim
Yeni filminde psikolojik sorunları olan bir karaktere hayat veren Meryem Uzerli, çekimlerle ilgili k