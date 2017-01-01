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Hakan Yılmaz, işe metrobüs ile gidip geliyor

Hakan Yılmaz, işe metrobüs ile gidip geliyor.12344
  • Giriş : 01.01.2017 / 12:03:00

Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz, trafiğin yoğun olduğu saatlerde metrobüs kullanıyor.

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Hakan Yılmaz, trafiğe takılmak istemediği zamanlarda ulaşım için metrobüsü tercih ettiğini söyledi. Yılmz, metrobüste samimi bir hava oluştuğunu kaydetti.

Milliyet'teki habere göre İzmir'den gelen arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy Balıkçısı'nda akşam yemeği yiyen Oyuncu Hakan Yılmaz, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşlerin yoğunluğundan dolayı çok fazla dışarı çıkamadığını ifade eden Yılmaz, "Bu gece arkadaşlarım geldi İzmir'den. Onların bahanesiyle kendimi dışarıya attım. Her şey yolunda biliyorsunuz. Tiyatro oyunu devam ediyor. Yeni yıldan sonra farklı projelerle karşınızda olabilirim bakalım" dedi.

Metrobüsle işe gidiyor

Geçtiğimiz günlerde gazetelerde çıkan metrobüsle işe gidiyor haberlerine cevap veren Yılmaz, "O öyle değil şimdi. Bazen oyun Avcılar tarafında oluyor. Şimdi oraya da araçla gitmek olmaz. İstanbul trafiği malum. O yüzden oralara da metrobüsle gidiyorum. Gittiğim otobüste samimi bir ortam oluyor fotoğraf çektiriyoruz. Sevenlerimizle samimi bir ortam oluyor. Bu da benim hoşuma gidiyor" dedi. 

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