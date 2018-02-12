Hakem Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!
Hakem Fırat Aydınus sahada çıldırdı. Ünlü hakem, Alanyaspor-Konyaspor maçının uzatma dakikalarında yardımcısı ile tartışma yaşadı.
Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı.
Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakem ile tartışma yaşadı.
Maçın 90. dakikasında yardımcı hakeme 4 dakika uzatma işaret eden Fırat Aydınus, tabelanın 6 dakika göstermesi ile adeta sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.
Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
SKOR
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