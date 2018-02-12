Facebook Twitter Rss

Hakem Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!

Hakem Fırat Aydınus sinir krizi geçirdi!.14513
  • Giriş : 12.02.2018 / 14:55:00

Hakem Fırat Aydınus, Alanyaspor-Konyaspor maçında sinir krizi geçirdi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Hakem Fırat Aydınus sahada çıldırdı. Ünlü hakem, Alanyaspor-Konyaspor maçının uzatma dakikalarında yardımcısı ile tartışma yaşadı.   

Oldukça sinirli olduğu gözlenen Fırat Aydınus'un uzatma süresini yanlış kaldıran yardımcısına kızdı.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile Atiker Konyaspor arasında oynanan karşılaşmayı yöneten hakem Fırat Aydınus, karşılaşmanın uzatma dakikalarında yardımcı hakem ile tartışma yaşadı.

Maçın 90. dakikasında yardımcı hakeme 4 dakika uzatma işaret eden Fırat Aydınus, tabelanın 6 dakika göstermesi ile adeta sinir krizi geçirdi. Karşılaşmanın 4. hakemi Kutluhan Bilgiç’e sert tepki gösteren Fırat Aydınus, uzatmanın 6 dakika oynanmasına engel olamadı.

Fırat Aydınus’un sinirlendiği anlar sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

SKOR

Darbeci Semih Terzi'nin eşine hapis

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Messi: Neymar gittikten sonra düzeldik

Barcelona'da top koşturan Messi, eski takım arkadaşı ile ilgili açıklama yaptı.

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Aykut Kocaman'dan Ozan Tufan kararı!

Teknik direktör Aykut Kocaman, Ozan Tufan ile ilgili açıklama yaptı.

 

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!

Beşiktaş'ta Talisca operasyonu başladı!

Beşiktaş'ta golcü oyuncu Anderson Talisca için operasyon başlatıldı.

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Fenerbahçe kritik maçtan 3 puan çıkardı!

Sarı lacivertli ekip, 3 puanı atılan muhteşem 2 golle kazandı.

 

G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!

G.Saraylı Belhanda: Beni Beşiktaş'a götürün!

Galatasaralı oyuncu Belhanda ile ilgli çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Arda Turan'dan Zeytin Dalı için açıklama

Golcü oyuncu Arda Turan'dan Afrin operasyonu açıklaması geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya