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Hakem Mete Kalkavan'a dev görev!

Hakem Mete Kalkavan'a dev görev!.15843
  • Giriş : 09.10.2017 / 13:41:00

FİFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan, kritik bir maçta düdük çalacak.

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FİFA Kokartlı hakem Mete Kalkavan, U21 Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 2. Grup'ta karşı karşıya gelecek olan Hırvatistan-Çek Cumhuriyeti maçında düdük çalacak.

 

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, 9 Ekim Pazartesi günü Hırvatistan ile Çek Cumhuriyeti takımları arasında oynanacak U21 Avrupa Şampiyonası 2019 Elemeleri 1. Grup maçını yönetecek.

Hırvatistan'ın Varazdin şehrindeki NK Varazdin Stadyumu'nda TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Kalkavan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

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