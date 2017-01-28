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Hakem psikolojim bozuldu dedi, iptal etti

Hakem psikolojim bozuldu dedi, iptal etti.17626
  • Giriş : 28.01.2017 / 17:25:00

Psikolojisinin bozulduğunu söyleyen hakem maçı iptal etti.

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Niksar İlçe Stadı'nda yapılan Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor takımları arasında yapılan mücadelede hakem Hasan Eraslan, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle maçı iptal etti.

Maçın 35. dakikasında Niksar Belediyesporlu Fıratcan Koçboğa,  kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Eraslan,  futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fıratcan Koçboğa, itirazlarını  devam ettirince hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. Bu sırada atak  halinde olan Erbaa Güreş İhtisassporlu oyuncular maçı neden durduğu yönünde  hakeme itirazda bulundu.

Her iki takım oyuncuları da itirazlarını sürdürünce hakem Hasan  Eraslan, "Psikolojim bozuldu, bu şekilde maç yönetemem." diyerek karşılaşmayı  tatil etti.

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