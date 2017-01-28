Hakem psikolojim bozuldu dedi, iptal etti
Niksar İlçe Stadı'nda yapılan Niksar Belediyespor ile Erbaa Güreş İhtisasspor takımları arasında yapılan mücadelede hakem Hasan Eraslan, psikolojisinin bozulduğu gerekçesiyle maçı iptal etti.
Maçın 35. dakikasında Niksar Belediyesporlu Fıratcan Koçboğa, kendisine faul yapıldığı gerekçesiyle hakem Hasan Eraslan'a itiraz etti. Eraslan, futbolcuya itirazından dolayı sarı kart gösterdi. Fıratcan Koçboğa, itirazlarını devam ettirince hakem ikinci sarı karttan kırmızı kartını çıkardı. Bu sırada atak halinde olan Erbaa Güreş İhtisassporlu oyuncular maçı neden durduğu yönünde hakeme itirazda bulundu.
Her iki takım oyuncuları da itirazlarını sürdürünce hakem Hasan Eraslan, "Psikolojim bozuldu, bu şekilde maç yönetemem." diyerek karşılaşmayı tatil etti.
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