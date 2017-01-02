Facebook Twitter Rss

Hakemden skandal Reina mesajı!

Hakemden skandal Reina mesajı!.11087
  • Giriş : 02.01.2017 / 09:01:00
  • Güncelleme : 02.01.2017 / 09:02:17

Hakem Süleyman Belli'nin Reina paylaşımı görenleri şoke etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


2017'nin ilk saatlerinde İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından Reina'da meydana gelen hain saldırı ile ilgili hakem Süleyman Belli'nin mesajı olay yarattı.

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli sosyal medyadan 'Noldu Noel babanız hep hediye getirecek değil ya' paylaşımı yapmış büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin TFF'den açıklama geldi.

Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kişisel Facebook hesabından  'Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın' paylaşımını yaptı.

Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaşımın ardından TFF'den de açıklama geldi ve Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.

TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada hakem Süleyman Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.

Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.

İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir.

PROFİLİNİ KARARTTI

Hakem Süleyman Belli, paylaşımının sosyal medyada çok büyük bir tepki toplamasının ardından, o mesajını sildi, profil ve kapak fotoğraflarını da kararttı!

HÜRRİYET

Diyarbakır'da emniyete saldırı!

Bakanlar Kurulu toplantısı Külliye'de

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşte teröristin en net görüntüsü!

İşte teröristin en net görüntüsü!

İstanbul'u kana bulayan teröristin en net görüntüsü ortaya çıktı.

Reina katliamını DAEŞ üstlendi

Reina katliamını DAEŞ üstlendi

İstanbul'da yaşanan katliamı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

 

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

AYM'deki FETÖ soruşturması tamam!

Anayasa Mahkemesi'ndeki FETÖ/PDY soruşturması tamamlandı.

Ateşkesi reddeden terörist sayılacak

Ateşkesi reddeden terörist sayılacak

Suriye'de ilan edilen ateşkes ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

 

Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan promosyonu açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım, emekli maaşlarına promosyon miktarını açıkladı.

Türk jetleri konvoyunu vurdu

Türk jetleri konvoyunu vurdu

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 129. gününde önemli bir gelişme yaşandı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya