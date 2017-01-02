Hakemden skandal Reina mesajı!
2017'nin ilk saatlerinde İstanbul'un ünlü eğlence mekanlarından Reina'da meydana gelen hain saldırı ile ilgili hakem Süleyman Belli'nin mesajı olay yarattı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Kütahya il hakemi Süleyman Belli sosyal medyadan 'Noldu Noel babanız hep hediye getirecek değil ya' paylaşımı yapmış büyük tepki toplamıştı. Konuya ilişkin TFF'den açıklama geldi.
Süleyman Belli'ye aitti. Belli, kişisel Facebook hesabından 'Noldu noel babanız hep hediye getirecek değil ya... İçtiğiniz rakı biralar belki öbür tarafta şefaatçiniz olur dermişim avucunuzu yalayın' paylaşımını yaptı.
Sosyal medyada çok büyük bir tepki toplayan paylaşımın ardından TFF'den de açıklama geldi ve Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.
TFF'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), resmi sitesinden yaptığı açıklamada hakem Süleyman Belli'nin disiplin kuruluna sevk edileceğini duyurdu.
Medyada yer alan ve TFF'ye bağlı bir il hakeminin sosyal medya hesabından 1 Ocak 2017 günü yaptığı iddia edilen bildirimler, kamuoyunda haklı tepkilere neden olmuş, olayla ilgili Federasyonumuz tarafından yapılan işlemler konusunda kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.
Hakemlerin, sosyal yaşamı ve davranışları ile futbol camiasını küçük düşürecek tutum sergilemesi, sosyal paylaşım sitelerinde milli, ahlaki ve sportif kültüre aykırı yazı, yorum ve paylaşımlarda bulunması lisans iptaline varan disiplin yaptırımlarına tabidir.
İl hakeminin gerçekleştirdiği iddia edilen fiil, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca, Merkez Hakem Kurulunca incelenecek ve düzenlenecek rapor doğrultusunda söz konusu kişi disiplin kuruluna (AFDK) sevk edilebilecektir.
PROFİLİNİ KARARTTI
Hakem Süleyman Belli, paylaşımının sosyal medyada çok büyük bir tepki toplamasının ardından, o mesajını sildi, profil ve kapak fotoğraflarını da kararttı!
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Ateşkesi reddeden terörist sayılacak
Suriye'de ilan edilen ateşkes ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.
Başbakan promosyonu açıkladı
Başbakan Binali Yıldırım, emekli maaşlarına promosyon miktarını açıkladı.