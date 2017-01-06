Hakim ve savcı alımında 70 puan şartı kaldırıldı
ÖSYM, Adalet Bakanlığı'nın talebiyle hakim ve savcı adayı alımı için sınav yapıyordu. Yazılı bu sınava giren adayların en az 70 puan alması gerekiyordu ve 70 puan alanlar mülakata çağrılıyordu.
Yeni KHK ile en az 70 alan adayların mülakata çağrılabileceği yönündeki hüküm kaldırıldı.
Ancak en yüksek puanlı iki katı adayın mülakata çağrılma şartı devam ediyor.
Düzenleme, 2016 yılı sonunda yapılan hakim ve savcı adaylığı sınavına katılan adaylar hakkında da uygulanacak.
İŞTE O DÜZENLEME
680 sayılı KHK'da yer alan hükümler
MADDE 6- 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 9/A maddesinin beşinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "en az yetmiş puan almak kaydıyla" ibaresi ile aynı fıkranın ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 8- 2802 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 20- Bu maddeyi ihdas eden Kanun Hükmünde Kararnameyle 9/A maddesinin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan ve sonucu açıklanmayan yazılı sınava katılanlar bakımından da uygulanır."
2802 sayılı Kanunun 9/A maddesinin beşinci fıkrası:
Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının iki katı fazlası mülakata çağrılır. Ancak başarı oranı, ilan edilen kadronun iki katı fazlasının altında olursa, sadece başarılı olanlar mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.
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