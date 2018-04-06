Hakim ve savcılara FETÖ baskını
Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olup örgütün hakim ve savcılara açtığı evlere ilişkin soruşturmada 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
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