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Hakim ve savcılara FETÖ baskını

Hakim ve savcılara FETÖ baskını.17643
  • Giriş : 06.04.2018 / 10:22:00

FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alındı.

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Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması ile bağlantılı olup örgütün hakim ve savcılara açtığı evlere ilişkin soruşturmada 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

 

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