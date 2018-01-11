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Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi

Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi.19030
  • Giriş : 11.01.2018 / 17:33:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.

TRT

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