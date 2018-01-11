Hakkari Çukurca'da deprem! Açıklama geldi
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı meydana gelmezken Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden açıklama geldi.
TRT
DİĞER HABERLER
Başbakan Yardımcılarının paniği!
Deprem simülasyonu başbakan yardımcılarının panik yaşamasına neden oldu.
2 asker daha 'FETÖ üyesiyim' dedi, teslim oldu
1 subay ve 1 astsubay daha 'FETÖ üyesiyim' diyerek teslim oldu.
Sağlık Bakanı'ndan salgın açıklaması
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, zika virüsü ile ilgili açıklama yaptı.
Dikkat! İstanbul'da sular kesiliyor
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbullu vatandaşları uyardı.
Türkiye'de AB üyeliğine destek artıyor
Türkiye'de Avrupa Birliği'ne üyelik konusunda destek artıyor.
Uşak'ta FETÖ operasyonu: 8 kişi gözaltında
FETÖ operasyonu kapsamında Uşak merkezli 8 ilde operasyonlar düzenlendi.