Hakkari'de 1 asker şehit!
Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Üs bölgesinde kaza sonucu el bombası patladı. Meydana gelen olayda 1 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.
HÜRRİYET
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