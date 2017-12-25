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Hakkari'de 1 asker şehit!

Hakkari'de 1 asker şehit!.10553
  • Giriş : 25.12.2017 / 07:45:00

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gece yarısı acı haber geldi.

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Derecik Tabur Komutanlığı Umurlu Karakoluna bağlı Üs bölgesinde kaza sonucu el bombası patladı. Meydana gelen olayda 1 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı.

HÜRRİYET

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