Hakkari'de 1 asker şehit oldu!
Hakkari Çukurca ilçesinde Kuzey Irak'ın Kanimasi bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit olurken, 4 askerimiz de yaralandı. Çıkan çatışmada 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan Kato Dağı'nda bulunan üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 terörist güvenlik kuvvetleri tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.
Edinilen bilgiye göre 19 Nisan tarihinde başlatılan operasyonla Kato Dağı teröristlerden temizlenmiş ve operasyonlarda önemli noktalara üs bölgeleri kurulmuştu. Kato Dağı'nda sürdürülen temizlik operasyonu tüm hızıyla devam ederken, dün gece 2 terörist üs bölgesine sızma girişiminde bulunurken fark edildi. Güvenlik kuvvetleri ile çatışmaya giren 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Teröristlerin küçük 'Kandil' olarak adlandırdığı ve girilmez denilen bölgeye asker polis ve güvenlik kuvvetleri müşterek olarak 19 Nisan tarihinde temizlik operasyonu başlatmış ve teröristlere ait onlarca mağara, sığınak bulunarak imha edilmişti. Temizlenen Kato Dağı'nın önemli noktalarına güvenlik kuvvetleri konuşlandırılmıştı. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
TRT
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