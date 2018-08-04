Hakkari'de 1 polis şehit oldu!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden kötü haber geldi. Terör örgütü PKK'lı teröristlerce önceden yola tuzaklanan EYP'nin patlaması sonucu yaralanan polislerden biri şehit oldu.
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