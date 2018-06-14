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Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!

Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!.10553
  • Giriş : 14.06.2018 / 12:37:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinden acı haber geldi. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı  teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı  kaydedildi.

Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.

TRT

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