Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinden acı haber geldi. Eli kanlı terör örgütü PKK'nın düzenlediği hain saldırıda 1 asker şehit oldu, 4 askerimiz ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Zengil Tepe Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce güdümlü füzeyle saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda bir askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı kaydedildi.
Bölgede teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.
TRT
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