Hakkari'de 2 asker şehit!
Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Tepe Üs Bölgesi'nden inen araca roketli saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığını bildirdi.
NTV
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