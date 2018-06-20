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Hakkari'de 2 asker şehit!

Hakkari'de 2 asker şehit!.10553
  • Giriş : 20.06.2018 / 13:24:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2 askerin şehit olduğu öğrenildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Hakkari'nin Çukurca ilçesi Uzundere köyü Tepe Üs Bölgesi'nden inen araca roketli saldırı düzenlenmesi sonucunda 2 askerin şehit olduğu, 1 askerin ise yaralandığını bildirdi.

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