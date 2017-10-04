Hakkari'de 4 asker şehit!
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden acı haber geldi. Terör örgütü PKK'LI teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.
Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.
HÜRRİYET
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