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Hakkari'de 4 asker şehit!

Hakkari'de 4 asker şehit!.10553
  • Giriş : 04.10.2017 / 10:51:00
  • Güncelleme : 04.10.2017 / 10:49:58

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde patlayan EYP nedeniyle 4 askerimiz şehit oldu.

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Sepet Beşik

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden acı haber geldi. Terör örgütü PKK'LI teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 4 asker şehit oldu, 4 asker ise yaralandı.

Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

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