Facebook Twitter Rss

Hakkari'de alçak saldırı!

Hakkari'de alçak saldırı!.10551
  • Giriş : 14.01.2018 / 11:48:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine, PKK'lı teröristlerin Irak'taki Kulika Dağı'ndan füzeli saldırı düzenlendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Büyüyen Beşik

Hain örgüt PKK mensubu teröristler Irak'ın kuzeyinden füzeli saldırıda bulundu.

Çukurca İlçesi'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı. Saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Olası İstanbul depremiyle ilgili kritik açıklama!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji'den İstanbul için uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için kar yağışı uyarısı yapıldı.

TSK'dan PYD mevzilerine top atışı!

TSK'dan PYD mevzilerine top atışı!

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Afrin kentinde bulunan terör örgütü PYD/PKK mevzilerine yoğun to

 

TSK sayı verdi!

TSK sayı verdi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, son 1 yılda düzenlenen operasyonlarla ilgili bilgi verdi.

Hakan Şükür için KHK çıkarılacak mı?

Hakan Şükür için KHK çıkarılacak mı?

Hakan Şükür için Kanun Hükmünde Kararname çıkarılması gündemde.

 

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Gıda Bakanı'ndan kuraklık açıklaması

Gıda Bakanı'ndan kuraklık açıklaması

Gıda Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, beklenen kuraklık ile ilgili açıklama yaptı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya