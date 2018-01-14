Hakkari'de alçak saldırı!
Hain örgüt PKK mensubu teröristler Irak'ın kuzeyinden füzeli saldırıda bulundu.
Çukurca İlçesi'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Güven Dağı'nda bulanan üs bölgesine Kuzey Irak'taki Kulika Dağı'ndan PKK'lı teröristler tarafından cinsi henüz belirlenemeyen füze saldırısı yapıldı. Saldırıda, bir asker ensesine isabet eden şarapnel parçasından yaralandı. Helikopterle Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
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