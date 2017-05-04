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Hakkari'de çatışma: Yaralılar var!

Hakkari'de çatışma: Yaralılar var!.25692
  • Giriş : 04.05.2017 / 11:11:00
  • Güncelleme : 04.05.2017 / 11:11:30

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çıkan çatışmada 7 asker yaralandı.

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Hakkari'nin Çukurca ilçesinde çatışma çıktı. Askeri üs bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği, çıkan çatışmada 7 askerimizin ise yaralandığı öğrenildi. Konuya ilişkin valilikten açıklama geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, Güvendağı üs bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensuplarının Gerki Tepe üs bölgesindeki görevlilerce tespit edildiği belirtildi. Bunun üzerine bölgeye Süper Kobra taarruz helikopterlerinin sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yakın hava desteği kapsamında 8 hedef Hava Kuvvetleri tarafından bölgeye sevk edilen F-16 savaş uçaklarınca vurulmuştur. Sınır ötesinden eş zamanlı saldırılarını gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yapılan arazi arama ve tarama faaliyetinde çok sayıda roketatar ve AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiştir. Çıkan çatışmada biri ağır olmak üzere 7 askeri personel yaralanmış, sevk edildikleri Hakkari Devlet Hastanesinde tedavilerine başlanılmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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