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Hakkari'de giriş yasaklandı

Hakkari'de giriş yasaklandı.13690
  • Giriş : 27.04.2017 / 15:49:00

Hakkari il genelinde 25 bölgeye girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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Hakkari il genelinde 25 bölge için Hakkari Valiliği'nden kritik açıklama geldi. Açıklanan bölgelerde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyonlardan vatandaşların olumsuz yönde etkilenmemesi için girişler yasaklandı.

 Valilik tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince ilimiz merkez, Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarında bulunan 25 bölge 28 Nisan 2017 günü saat 00:00:01'den 12 Mayıs 2017 günü saat 23.59.59'a kadar 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır." 

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