Hakkari'de hain saldırı: 1 korucu şehit
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er hafif şekilde yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Balkayalar Arğuş-2 bölgesine, Avaşin Basyan bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
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