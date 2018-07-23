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Hakkari'de hain saldırı: 1 korucu şehit

Hakkari'de hain saldırı: 1 korucu şehit.11069
  • Giriş : 23.07.2018 / 08:13:00

Hain örgüt PKK, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde kalleş bir saldırı gerçekleştirdi.

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Sepet Beşik

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er hafif şekilde yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Balkayalar Arğuş-2 bölgesine, Avaşin Basyan bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

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